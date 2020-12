Indultos. Trump perdoa antigo conselheiro ligado a interferência russa nas eleições de 2016

George Papadopoulos e Alex van der Zwaan fazem parte de um grupo para já de 15 pessoas indultadas pelo Presidente Donald Trump,

Papadopoulos foi um dos elementos da equipa de Trump, que chegou a apelidá-lo de “rapaz dos cafés”, mais visados pela investigação do procurador especial Robert Mueller à alegada interferência do Kremlin na eleição de 2016.





Em outubro de 2016, um mês antes da vitória de Donald Trump nas presidenciais, as agências de informações norte-americanas apontavam o dedo a Moscovo, que acusavam de ter pirateado e revelado emails comprometedores para Hillary Clinton, a adversária de Trump na corrida à Casa Branca, o que terá comprometido as aspirações da candidata democrata.



O então Presidente Barack Obama anunciaria a 29 de dezembro a expulsão de 35 agentes russos e um pacote de sanções contra Moscovo. Uma semana depois, no arranque do ano, as agências de informações tornam público um relatório em que apontam o Presidente russo, Vladimir Putin, como o pivot da alegada interferência nas eleições.





Suspeito de ter funcionado como ponte de contacto entre elementos da equipa Trump e Moscovo, Papadopoulos seria detido no verão de 2017, acabando por cooperar com as autoridades e dando-se como culpado por declarações falsas aquando de um interrogatório do FBI em janeiro desse ano.







Apesar de a equipa de Trump ter feito todos os esforços por se distanciar das iniciativas de George Papadopoulos, ficaria entretanto provado que durante o tempo em que exerceu como assessor para a política externa da campanha Trump, Papadopoulos trocou emails relativamente a um interesse num encontro com a parte russa com um elemento sénior da equipa, muito próximo do candidato republicano.







Tal como Papadopoulos, Alex van der Zwaan, genro do bilionário russo German Khan, foi condenado por mentir aos investigadores do Conselho Especial sobre contactos mantidos em 2016 com um elemento da Campanha Trump.

E Paul Manafort?





Um outro elemento da antiga equipa de Trump, Paul Manafort, diretor da campanha de 2016, poderá estar também na lista de perdões, de acordo com pessoas ligadas ao próprio Manafort, condenado a sete anos de prisão por fraude fiscal e bancária, entre outras acusações.





Paul Manafort chegou a enfrentar 12 acusações, as mais graves “conspiração contra os Estados Unidos” e “conspiração para lavagem de dinheiro”.





Manafort deixou a equipa de Trump na sequência de acusações de que teria recebido milhões de dólares em pagamentos ilegais de um partido político ucraniano pró-russo, acusação que se estende ao seu associado Rick Gates. Em causa estava o trabalho de Manafort na Ucrânia e a sua colaboração com destacadas figuras fiéis a Putin, em particular os oligarcas russos e políticos do universo do antigo Presidente Viktor Yanukovich.





A cumprir a pena em casa devido à pandemia, Manafort chegou a colaborar com a investigação relativamente à questão da interferência do Kremlin nas eleições de 2016. Seria no entanto dispensado pela equipa de investigadores, que acredita que o antigo assessor os estava a enganar, curiosamente o facto que leva agora os seus amigos próximos a acreditarem que Trump poderá contemplá-lo com um dos seus indultos.

O massacre da Praça de Nisour





A lista de perdões do Presidente incluiu quatro seguranças da empresa Blackwater - Paul Slough, Evan Liberty, Dustin Heard e Nicholas Slatten – condenados pelo homicídio em 2007 de cidadãos iraquianos durante a ocupação americana do Iraque.





Um dos indultados, Nicholas Slatten, já havia sido mencionado numa lista de perdões em meados de 2019, suscitando então fortes críticas ao Presidente Trump. Slatten foi condenado a prisão perpétua pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos pelo envolvimento nesse massacre de 17 civis desarmados na Praça de Nisour, em Bagdade, um episódio que constitui um dos pontos mais baixos do conflito no Iraque.





De acordo com a acusação, a coluna fortemente armada da empresa Blackwater lançou um ataque com snipers, metralhadoras e lança-granadas contra os civis. Um ataque não provocado, mas que os advogados de defesa argumentaram ter sido de reacção a uma emboscada de rebeldes iraquianos.





“A dimensão da perda e sofrimento humano desnecessários atribuíveis à conduta criminosa dos arguidos em 16 de setembro de 2007 é impressionante”, declarou na altura a acusação.





O episódio ficaria conhecido como “o massacre da Praça Nisour” e em 2014 Slough, Liberty e Heard foram considerados culpados de 13 acusações de homicídio voluntário e 17 de tentativa de homicídio, o que lhes valeu 30 anos de cadeia. Slatten, o atirador da equipa e primeiro a abrir fogo, foi condenado por homicídio em primeiro grau a prisão perpétua.





Numa reação ao indulto de Trump, o advogado de um dos quatro acusados não escondeu a satisfação. “Paul Slough e os seus companheiros não mereciam passar um minuto na prisão”, declarou Brian Heberlig.