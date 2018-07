Industrial judeu pró-israelita morto em Joanesburgo

RTP06 Jul, 2018, 17:37 / atualizado em 06 Jul, 2018, 17:38 | Mundo

Sergio Kowensky era defensor do Estado de Israel e membro da comunidade judaica em Joanesburgo. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, cresceu na província de Santa Fé, que foi fundada pelos judeus da Europa Ocidental e russos que fugiram da perseguição de 1889.







Depois de se formar em hebraico e ter dado aulas numa escola local em Santa Fé, formou-se em engenharia no Instituto de Tecnologia, em Israel.







No início desta semana, representantes da comunidade judaica da África do Sul comunicaram que o ódio contra os judeus está a aumentar. “Nas últimas 24 horas, uma enxurrada de ataques maldosos e antissemitas foram feitos contra judeus sul-africanos, tanto nas redes sociais como diretamente”, comunicou o Conselho Judeu da África do Sul na quinta-feira.





Esta semana, um muro em Joanesburgo foi pintado com a bandeira alemã e uma cruz suástica. No Aeroporto Internacional Oliver Tambo, na África do Sul, enquanto alguns passageiros esperavam pelas malas, um homem chamou-lhes “judeus perversos”.





Em relação à investigação policial, só se sabe que Sergio Kowensky chegou ao trabalho minutos depois do meio dia, foi alvejado várias vezes e deixado na estrada. Os assaltantes não levaram a carteira, o telemóvel ou o carro. Os tiros alertaram os trabalhadores da empresa de ar condicionado. Um segurança que estava no local ligou para o filho mais novo de Kowensky a pedir para ele chamar uma ambulância.





A empresa de Sergio Kowensky no final do ano passado entrou em liquidação e foram despedidos alguns trabalhadores. Alguns acreditam que pode ter sido vingança pelos despedimentos. O funeral de Kowensky realizou-se hoje às 16h30 em Israel.