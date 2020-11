Infecções por covid-19 voltaram a aumentar na Europa

Vários governos endureceram as medidas de confinamento e avisaram que as regras podem manter-se no próximo ano. A França lidera as estatísticas europeias: dois milhões de infecções, mais de 44 mil mortos, 33 mil internados, quase 5 mil nos cuidados intensivos.