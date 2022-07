Infetados na China são tratados como detidos em prisão domiciliária

Reuters

Os confinamentos na China por causa da Covid-19 estão a representar um rombo no porta-aviões da economia do país. De tal forma que o Produto Interno Bruto chinês cresceu apenas 0,4 por cento nos últimos três meses. Razão pela qual as autoridades estão a recorrer a medidas extremas.