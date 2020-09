Infetados podem votar no carro para as eleições da República Checa

Os infetados com o novo coronavírus podem votar até sexta-feira sem sair do veículo nos 80 pontos que foram habilitados pelas autoridades nas 14 regiões do país.

O Ministério do Interior checo explicou que essas assembleias de voto "automáticas" têm capacidade para atender 16.000 eleitores, informou a Rádio Praga.

As pessoas que estão em quarentena também podem solicitar que uma das 156 equipas móveis da Comissão Eleitoral se dirijam até a sua casa para recolher o voto.

Em Praga, os cidadãos podem dirigir-se a dois postos em que o pessoal responsável está equipado com fatos de proteção e conta com a ajuda do Exército.

O eleitor direciona o seu carro para a cabine do seu distrito eleitoral, entrega o documento de identidade e o decreto de quarentena ao funcionário.

Em seguida, outro funcionário leva a urna até a janela do carro, que é desinfetada assim que o voto é realizado.

O afluxo hoje de manhã num dos pontos foi baixo.

As eleições de sexta-feira e sábado, regionais e nas quais parte dos senadores também é eleita, tiveram uma participação em Praga de 18% na última convocação.

Em Praga, há 4.003 infeções ativas de covid-19, com uma taxa de 302 por 100.000 habitantes, e 117 pessoas morreram, um rácio de 8,84 por 100.000 habitantes.

O Governo checo está a estudar se vai aplicar a declaração do estado de emergência.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.