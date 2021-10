Inflação anual da zona euro acima de 4% em outubro

De acordo com o gabinete estatístico europeu, entre as principais componentes da inflação da zona euro, a energia deverá ter a taxa anual mais elevada em outubro (23,5%, contra 17,6% em setembro), seguida dos serviços (2,1%, face a 1,7% do mês anterior), dos bens industriais excluindo energia (2,0%, contra 2,1% em setembro) e dos produtos alimentares, álcool e tabaco (2,0%, estável em relação ao mês anterior).

Em julho, o Banco Central Europeu (BCE) informou que a sua nova estratégia contempla um objetivo de inflação simétrica de 2% a médio prazo, uma meta mais flexível, admitindo desvios temporários e moderados.

O objetivo de inflação definido pelo BCE até agora era uma taxa próxima, mas ligeiramente abaixo de 2%.