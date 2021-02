Inflação homóloga em Moçambique sobe para 4,09% em janeiro

A tendência de subida da inflação homóloga verifica-se desde agosto de 2020, altura em que se fixou em 2,75%, de acordo com os quadros do INE do Índice de Preços no Consumidor (IPC).

"As divisões de `alimentação e bebidas não alcoólicas` e de `bebidas alcoólicas e tabaco`, foram em termos homólogos as que registaram maior variação de preços com cerca de 9,14% e 8,47%, respetivamente", nota o boletim.

A cidade de Nampula, no norte do país, liderou a tendência de aumento do nível geral de preços, seguida da cidade da Beira e da cidade de Maputo.

Na mesma linha, a inflação média a 12 meses em Moçambique está a subir desde março de 2020, atingindo 2,19% em janeiro.

Em termos mensais, o ano de 2021 começou com uma inflação mensal de 1,18%, com a alimentação, bebidas não alcoólicas, vestuário e calçado a terem a maior contribuição na subida de preços.

"A cidade da Beira teve no período em análise uma variação mensal mais elevada (2,09%), seguida da cidade de Nampula (1,13%) e por fim, a cidade de Maputo (0,87%)", conclui.

O boletim de hoje do INE corrige ainda a inflação de 2020 de 3,52% (publicada em janeiro) para 3,14%.

O Banco de Moçambique anunciou em janeiro uma "substancial revisão em alta das perspetivas de inflação para o médio prazo" que refletem "a contínua depreciação do metical, num ambiente de maior agravamento dos riscos e incertezas".

Os valores do IPC são calculados pelo INE a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.