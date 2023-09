Inflação. Lagarde preocupada com nível de confiança nas instituições

Christine Lagarde avisa que mais do que tomar decisoes importantes, é preciso adaptar a comunicação para que as pessoas confiem nas medidas que têm como objetivo travar a inflação.Num seminário em Londres, a presidente do Banco Central Europeu lembrou que as atitudes falam mais alto do que as palavras."É fundamental não só executar ações decisivas para diminuir a inflação, mas também comunicar de maneira efetiva", considerou Lagarde, que falava, em Londres, num seminário organizado pelo European Economics & Financial Centre.Para a presidente do BCE, "agora, mais do que nunca", transmitir "de maneira credível" que a inflação vai situar-se na meta dos 2% a médio prazo "tem sido vital".





