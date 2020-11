Inflação na China em outubro foi a menor subida em onze anos

Como tem sido frequente desde há dois anos,o.No entanto, em outubro, o preço da carne de porco caiu pela primeira vez em 19 meses. O preço diminuiu 2,8%, face a outubro de 2019, o que contrasta com as valorizações homólogas de 25,5%, em setembro, e de 52,6%, em agosto.Os preços dos alimentos aumentaram 2,2%, enquanto as restantes categorias de bens voltaram a manter o mesmo preço, face a outubro de 2019.

O Gabinete Nacional de Estatísticas da China também divulgou o Índice de Preços ao Produtor (PPI), indicador da inflação no atacado, que em outubro voltou a cair 2,1%, assim como no mês anterior, em termos homólogos.