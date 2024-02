Inflação no Japão volta a abrandar em janeiro

O aumento do indicador, que exclui os preços dos alimentos frescos devido à elevada volatilidade, seguiu-se aos registados em dezembro e novembro, de 2,3% e 2,5%, respetivamente, mantendo-se acima do objetivo de 2% para a inflação do Banco do Japão (BoJ).

Em comparação com o mês anterior, os preços mantiveram-se estáveis, de acordo com os dados divulgados pelo Gabinete de Estatísticas do Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações do Japão.

A moderação do aumento dos preços dos produtos alimentares, 5,9%, contribuiu para o abrandamento da inflação no primeiro mês do ano.

A queda dos preços da energia, que levou a inflação a ultrapassar os 4% no início de 2023, quando os custos da energia dispararam devido à guerra na Ucrânia, é outro dos fatores que contribuem para o abrandamento do IPC do Japão.

O custo da eletricidade baixou 21% em janeiro, em termos anuais, enquanto o custo do gás baixou 15,3%.