"Influencer" chinesa multada em 180 milhões de euros por evasão fiscal

Segundo as autoridades fiscais da província oriental de Zhejiang, Huang evitou pagar 703 milhões de yuan ($98 milhões de euros) durante o período 2019-2020, pelo que decidiram impor uma multa que inclui impostos devidos, taxas de atraso de pagamento e uma penalidade.



Huang Wei, também conhecida como Weiya ou Viya, publicou na rede social Weibo uma declaração pedindo desculpa e admitindo a sua "culpa profunda".



Em resposta à multa, plataformas de vídeo e comércio eletrónico como Kuaishou, Taobao e Douyin (a versão doméstica de TikTok) bloquearam as contas da apresentadora.



Na segunda-feira à noite, o China Daily acusou algumas figuras da indústria de "agarrar os dividendos da indústria sem assumir qualquer responsabilidade social", e observou que "o Estado apoia o desenvolvimento de novos modelos de negócio", que, no entanto, precisam de "regulação".



Huang Wei é uma das apresentadoras online mais populares da China: a 20 de Outubro, alcançou um volume de vendas de 8,2 mil milhões de yuan (1,1 mil milhões de euros) durante uma emissão de 12 horas e meia, de acordo com o Taobao, a plataforma que acolheu o evento.



O presidente chinês, Xi Jinping, tem apelado à regulação e ajuste dos rendimentos "excessivamente elevados" e "pouco razoáveis" e encorajado "indivíduos e empresas" a "devolver mais à sociedade", em linha com o conceito de "prosperidade comum" promovido por Pequim nos últimos meses.