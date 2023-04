"Influencer" condenada a 2 anos de prisão por "insinuações e movimentos imorais"

Al Shimy "admitiu" ter divulgado conteúdo com "insinuações e movimentos" para "aumentar o número de seguidores", segundo as investigações do Ministério Público.

A justiça egípcia decidiu decretar prisão preventiva à modela há duas semanas, após esta ter sido detida no aeroporto internacional do Cairo.

O Tribunal Económico de Alexandria condenou esta terça-feira Salma al Shimy, noticiou a agência Efe.

A modelo, de 29 anos, foi denunciada por "violar os valores e princípios" da sociedade egípcia e por "ofender o público" com as suas publicações no Instagram e TikTok, onde tem quase um milhão de seguidores em cada uma destas redes sociais.

O Ministério Público egípcio tinha acusado inicialmente a "influencer" de criar conteúdo que "incita à imoralidade e desperta instintos sexuais".

Al Shimy já tinha protagonizado uma grande polémica em 2020, quando foi detida brevemente após posar disfarçada de faraó na zona arqueológica de Sakkara, a sudoeste do Cairo, e tirar fotos para as suas redes sociais sem as devidas autorizações, alegaram as autoridades na altura.

Nos últimos anos, muitas outras jovens foram detidas no Egito por uso considerado "inadequado" das redes sociais, ao mesmo tempo em que foram acusadas de "promover a libertinagem" ou, diretamente, a prostituição ou o tráfico de pessoas.

Vários destes "influencers" egípcios estão atualmente presos após serem condenados por estas acusações, algo que organizações não-governamentais (ONG) locais e internacionais consideram "muito preocupante" e mais um exemplo da falta de liberdade de expressão que existe no Egito.