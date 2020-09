Informação fiscal desmascara faceta empresarial de Trump, admite Nicolau Santos

Foto: Reuters

Na leitura de Nicolau Santos, comentador de Economia da Antena 1, estas revelações desmascaram a faceta empresarial de Trump. Donald Trump nega as notícias que revelam que o presidente dos Estados Unidos pagou de impostos apenas 750 dólares, no ano em que foi eleito para a Casa Branca.