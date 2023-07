Infraestruturas portuárias de Odessa danificadas após ataque russo

"Odessa foi atacada com seis mísseis Kalibr e 21Shahed, de fabrico iraniano, provenientes do Mar Negro", afirmou o representante da administração militar ucraniana da região, Sergei Bratchuk, explicando queBratchuk notou que "os destroços dos mísseis abatidos e as explosões" das interceções "causaram danos em objetos das infraestruturas portuárias e em várias casas" em Odessa, um dos três portos ucranianos incluídos no acordo dos cereais que Moscovo suspendeu na segunda-feira.Um homem ficou ferido numa dessas casas, acrescentou.

Odessa, com o centro histórico incluído na lista do património mundial em perigo da UNESCO desde janeiro, foi bombardeada várias vezes desde a invasão russa, a 24 de fevereiro de 2022.

O Ministério russo da Defesa confirmou que o ataque destruiu vários locais em Odessa que tinham sido usados, na véspera, por Kiev para preparar o ataque à ponte da Crimeia que liga a Rússia à península ucraniana anexada.

“Durante a noite, as forças armadas russas lançaram um ataque de retaliação contra as instalações onde estavam a ser preparados ataques terroristas contra a Rússia utilizando drones navais”, revelou o Ministério em comunicado. Alertas aéreos estiveram em vigor nas regiões de Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovograd e Cherkassy.



Segundo Moscovo, os drones eram fabricados num estaleiro perto da cidade de Odessa que também foi atingido.







O tenente-general Igor Konashenkov, porta-voz militar russo, disse entretanto que em Odessa e também em Mikolayiv foram destruídas, durante a última noite, armazéns onde as forças ucranianas mantinham cerca de 70 mil toneladas de combustível para utilização militar.







O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou na segunda-feira que Moscovo iria "responder sem falta ao ataque terrorista" da Ucrânia contra a ponte Kerch que une a Península da Crimeia, anexada em 2014, à Rússia continental.



Odessa e a sua região albergam três portos através dos quais a Ucrânia exportava os produtos agrícolas no âmbito do acordo de cereais do Mar Negro, apesar da guerra e do bloqueio impostos por Moscovo.



Acordo suspenso



Na segunda-feira, a Rússia suspendeu o acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro, argumentando que os compromissos assumidos em relação à parte russa não foram cumpridos.O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já considerou que a recusa do Kremlin em prolongar o acordo vai implicar que “centenas de milhões de pessoas passem fome”.

"Mesmo sem a Rússia, tudo deve ser feito para que possamos utilizar este corredor do Mar Negro. Não temos medo", afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.