Inglaterra deixa de exigir isolamento a viajantes vacinados de EUA e UE

Mantém-se, no entanto, a exigência de teste negativo prévio à viagem para Inglaterra e de um teste negativo no segundo dia após a entrada no país.



Ainda não é claro se outras partes do Reino Unido, para além de Inglaterra, vão adotar estas alterações, que têm sido pedidas pelas empresas de viagens, hotelaria e restauração.