Início da votação no Curdistão iraquiano para referendo sobre independência

O momento em que Masrour Barzani, líder do braço regional do Curdistão do Conselho Nacional iraquiano, coloca o voto na urna, num referende sobre a independência do Curdistão, muito contestado, tanto internamente como internacionalmente. | Azad Lashkari - Reuters

Pelo menos 5,3 milhões de curdos são chamados às urnas, numa votação que termina às 18:00 (16:00 em Lisboa) nas quatro províncias da região curda: Dohuk, Erbil, Suleimaniya e Halabja, bem como nos territórios disputados entre os governos de Bagdad e Erbil (capital do Curdistão) nas províncias de Kirkuk, Diyala e Ninive.

No domingo, em Erbil, capital do Curdistão iraquiano e feudo do presidente Massud Barzani, o principal promotor do referendo, as bandeiras curdas eram visíveis em toda a parte, nas ruas, nos carros e nas casas. A maioria das pessoas afirmou que pretendia votar nesta consulta histórica, mas muitos admitiram ter medo das consequências.

Numa conferência de imprensa realizada no domingo em Erbil, Massud Barzani afirmou que a parceria com Bagdad tinha falhado e pediu, na mesma ocasião, a participação de todos os curdos na consulta pública.

"A parceria com Bagdad falhou e não vamos retomá-la. Estamos convictos de que a independência permitirá não repetir as tragédias do passado", declarou o líder curdo.

"O referendo é a primeira etapa para que o Curdistão expresse a sua opinião. Depois, um longo processo irá começar", acrescentou.

Após a consulta, Barzani realçou que os curdos pretendem iniciar um diálogo com as autoridades de Bagdad "para resolver os problemas", diálogo esse que "pode durar um ou dois anos".

O líder curdo sempre afirmou que não tinha outra alternativa, além do referendo, para garantir a salvaguarda dos direitos dos curdos do Iraque, que representam cerca de 20% de uma população de 37 milhões e que têm enfrentado décadas de repressão.

A região do Curdistão só adquiriu o estatuto de autonomia `de facto` após a primeira Guerra do Golfo, em 1991, e a oficial após a segunda Guerra do Golfo, em 2003.

Também no domingo, e em reação às declarações de Barzani, o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, afirmou que o Iraque irá tomar "as medidas necessárias" para preservar a unidade do país.

"Tomar uma decisão unilateral que afeta a unidade do Iraque e a sua segurança, bem como a segurança da região, com um referendo de separação é contra a Constituição e a paz civil", disse o chefe do governo iraquiano durante um discurso transmitido pela televisão.

"Tomaremos as medidas necessárias para preservar a unidade do país", acrescentou Haider al-Abadi, sem mais pormenores.

Uma das primeiras medidas de retaliação veio do Irão que, 24 horas antes da realização do referendo, proibiu todos os voos com o Curdistão iraquiano a pedido de Bagdad. Forças iranianas também iniciaram manobras militares no noroeste do país, perto da fronteira com o Curdistão.

Na sexta-feira, o Conselho de Segurança Nacional da Turquia classificou o referendo curdo como uma "ameaça à segurança nacional" e alertou para eventuais consequências.

"A Turquia reserva-se todos os direitos que resultam dos acordos internacionais e bilaterais, se o referendo se realizar, apesar de todos os nossos avisos", segundo um comunicado do órgão.