Início do julgamento por corrupção de alto dirigente chinês

O julgamento começou, com a presença de mais de 130 pessoas, incluindo responsáveis políticos e jornalistas, indicou o tribunal intermediário número um de Tianjin.

A 13 de Fevereiro, a procuradoria-geral chinesa acusou de corrupção Sun Zhengcai, antigo membro do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC) e visto como favorito à sucessão do Presidente da China, Xi Jinping.

Sun ocupou o cargo de secretário do PCC no município de Chongqing até julho passado, quando foi anunciado que estava a ser investigado pela Comissão de Inspeção e Disciplina do PCC.

No seu portal oficial, a procuradoria-geral da China indicou que Sun "aceitou ilegalmente grandes montantes em dinheiro e bens", em troca de beneficiar terceiros.

Sun, de 53 anos, era um dos membros mais novos do Politburo do PCC, que reúne os 25 mais poderosos da China, pelo que constava entre os favoritos para suceder a Xi Jinping no cargo de secretário-geral do partido.

Antigo ministro da Agricultura, entre 2006 e 2009, Sun foi substituído por Chen Miner, ex-chefe de propaganda de Xi, como secretário-geral em Chongqing.

Sun tinha sido nomeado para Chongqing para "arrumar a casa", na sequência do julgamento de Bo Xilai, condenado por corrupção a prisão perpétua em 2013. Bo Xilai era considerado um potencial rival de Xi Jinping.

A campanha anticorrupção do Presidente Xi, iniciada desde que chegou ao poder no final de 2012, já levou à queda de mais de milhão e meio de responsáveis, de acordo com dados oficiais, citados pela agência noticiosa France Presse (AFP).

Em outubro último, a comissão de inspeção disciplinar do PCC acusou Sun Zhengcai de ter estar implicado numa "conspiração", cuja natureza não foi explicada, juntamente com dois ex-dirigentes já condenados e a cumprir pena: Zhou Yongkang, ex-chefe dos serviços de segurança, e Ling Jihua, antigo chefe de gabinete do ex-Presidente Hu Jintao.