Inquérito. OMS revela peso crescente do cancro e desigualdade de acesso aos cuidados de saúde

A Agência Internacional de Investigação do Cancro (IARC) das Nações Unidas, com sede em Lyon, divulgou esta quinta-feira as mais recentes estimativas do peso global do cancro, disponíveis no Observatório Global do Cancro , através das quais é possível observar que o peso do cancro está a aumentar rapidamente em todo o mundo, à medida que observamos o envelhecimento e o crescimento da população.

Mais 77 % de casos de cancro em 2050

De acordo com as estimativas de 2022, cerca de uma em cada cinco pessoas desenvolve cancro ao longo da sua vida e aproximadamente um em cada nove homens e uma em cada 12 mulheres morrem da doença, sendo o cancro do pulmão, da mama e colorretal os três tipos mais frequentes a nível mundial em 2022.





No entanto, se os números já não parecem animadores atualmente, prevêem-se mais de 35 milhões de novos casos de cancro em 2050. Um aumento de 77 por cento em relação aos 20 milhões de casos estimados em 2022, revela a OMS num comunicado de imprensa.





Segundo o estudo, o aumento da incidência será mais notório nos países com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - com cerca de 142 por cento de novos casos - e nos países com IDH médio, com cerca de 99 por cento. Estima-se que a mortalidade por cancro nestes países quase duplique em 2050. “Aqueles que dispõem de menos recursos para gerir os seus encargos com o cancro suportarão o peso do fardo global do cancro", sublinha Freddie Bray.







Um dos exemplos que representa bem a flagrante desigualdade que existe na incidência da doença em função do desenvolvimento humano é o caso do cancro da mama.







Nos países com um IDH muito elevado, estima-se que uma em cada 12 mulheres seja diagnosticada com cancro da mama durante a sua vida e que uma em cada 71 mulheres morra dessa doença. Já nos países com um IDH baixo, enquanto apenas uma em cada 27 mulheres é diagnosticada com cancro da mama durante a sua vida, uma em cada 48 mulheres morrerá vítima da doença.



"As mulheres dos países com IDH mais baixo têm menos 50 por cento de probabilidades de serem diagnosticadas com cancro da mama do que as mulheres dos países com IDH elevado, mas correm um risco muito maior de morrer da doença devido a um diagnóstico tardio e a um acesso inadequado a tratamentos de qualidade", explica Isabelle Soerjomataram, diretora Adjunta do Departamento de Vigilância do Cancro do IARC.

Sem recursos para lutar contra o cancro



O novo inquérito global da OMS sobre a cobertura universal de saúde revela “desigualdades significativas e uma falta de proteção financeira para o cancro” a nível mundial, especialmente em países com rendimentos mais baixos, onde as populações são “incapazes de aceder aos cuidados básicos contra o cancro", explica Bente Mikkelsen, diretor do Departamento de Doenças Não Transmissíveis da OMS.



“O local onde uma pessoa vive não deve determinar se ela vive ou não”, afirma Cary Adams, diretor da União Internacional para o Controlo do Cancro (UICC).





De acordo com as conclusões do inquérito, apenas 39 por cento dos países participantes cobriam os aspetos básicos da gestão do cancro como parte dos seus serviços básicos de saúde, disponíveis a todos cidadãos. E apenas 28 por cento dos países cobriam adicionalmente os cuidados para as pessoas que necessitavam de cuidados paliativos, nomeadamente a gestão dos cuidados relacionados com o alívio da dor.







No entanto, Cary Adams defende que “não se trata apenas de uma questão de recursos, mas de uma questão de vontade política”, sem a qual não é possível resolver as desigualdades globais significativas nos resultados do tratamento do cancro. Segundo o diretor da UICC “existem mecanismos que permitem aos governos priorizar os cuidados oncológicos e garantir que todos tenham acesso a serviços de qualidade e a preços acessíveis”.







Na véspera da comemoração de mais um Dia Mundial do Cancro, a 4 de fevereiro, a OMS relembra que o tabaco, o álcool e a obesidade são os principais fatores subjacentes ao aumento da incidência do cancro, sendo a poluição atmosférica um dos principais fatores de risco ambiental.