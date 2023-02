Insegurança e pilhagens complicam socorro na Turquia

A insegurança está a ameaçar os esforços de resgate de sobreviventes nas 10 províncias da Turquia afetados pelos sismos de segunda-feira passada.





Só hoje foram detidas 48 pessoas por aproveitarem a tragédia em proveito próprio, noticiou a agência oficial Anodolu.







Um residente de Antaky testemunhou à Agência Reuters ter visto roubos logo nos primeiros dias após o sismo, enquanto procurava por um colega entre os escombros de um edifício.





“As pessoas estavam a quebrar janelas e grades de segurança das lojas e dos carros”, afirmou Mehmet Bok, de 26 anos, que entretanto deixou a cidade para ir para uma aldeia próxima.





Uma socorrista, Gizem, da província de Sanliurfa, assistiu igualmente a pilhagens nos quatro dias que esteve em Antakya.





“Não podemos intervir grandemente pois muitos dos ladrões andam armados com facas. Um foi apanhado hoje, as pessoas perseguiram-no”, contou à Reuters.





O Presidente Reccep Tayyip Erdogan prometeu tolerância zero para com os autores de pilhagens ou raptos.





“Declarámos um estado de emergência”, afirmou Erdogan durante uma visita a uma área de desastre. “Isso quer dizer que, a partir de agora, as pessoas envolvidas em pilhagens ou raptos devem perceber que têm a mão firme do Estado atrás delas”.





Não é claro a que raptos se referia o Presidente turco.

Suspensão de trabalhos



A falta de segurança nas zonas afetadas pelo abalo veio à tona depois da Unidade de Socorro em áreas de Desastre das Forças Austríacas, AFDRU ter suspendido este sábado as suas operações de resgate em Antakya, devido “a uma situação securitária cada vez mais difícil", nas palavras do porta-voz do Ministério da Defesa da Áustria.





Equipas homem-cão austríacas retomaram os esforços de busca entretanto, depois do exército turco ter assegurado a sua proteção.





Duas equipas de socorristas, alemães, seguiram contudo o exemplo austríaco, citando confrontos entre grupos de pessoas e “tiros”.





As duas agências, a Busca e Salvamento Internacional da Alemanha, ISAR, e a Agência Federal Alemã de Socorro, THW, afirmaram que só regressariam ao trabalho depois da agência turca de proteção, a AFAD, garantir a segurança.





“Podemos ver que a tristeza está a dar lentamente lugar à raiva. Iremos por isso, para já, manter-nos no acampamento com a THW”, referiu o coordenador operacional da ISAR, Steven Bayer, à Reuters.







Bayer acrescentou contudo que, se houver indicação de sobreviventes, a sua organização irá de imediato em socorro, numa altura em que encontrar alguém ainda vivo se torna quase impossível.





Também a Suíça está a monitorizar de perto a situação de insegurança em Hatay e reportou um acréscimo de medidas de controlo na cidade.



Outros perigos



Foram confirmadas já 25 mil vítimas mortais e 80.000 feridos, assim como quase 100 mil desalojados devido ao sismo.





Berlim anunciou este sábado a emissão facilitada de vistos para os afetados pelo sismo poderem encontrar refúgio e tratamento médico na Alemanha.





Gizem descreveu Antakya como um lugar de morte e de destruição. “Não conseguimos aguentar as lágrimas”, afirmou.





“Se as pessoas não morrerem sob os escombros, irão morrer dos ferimentos, se não, vão morrer de infeções. Aqui não há casas de banho. É um enorme problema”, acrescentou, sublinhando que não há sacos para os mortos. “Os corpos estão pelas estradas, só cobertos por cobertores”.





Muitos sobreviventes circulam com máscaras para evitar o cheiro omnipresente dos corpos em decomposição. Muitos estão preocupados com a falta de higiene. Na cidade, as filas para as casas de banho temporárias são intermináveis e muitas pessoas simplesmente encontram um local escondido para se aliviarem, acrescentando ao fedor geral.





“Penso que o mais necessário são produtos de higiene, temos problemas de casa de banho, tenho medo que alguma doença se espalhe”, confessou à Reuters um homem que declinou identificar-se e que foi para Antalya auxiliar nos esforços de socorro.







O homem queixou-se da falta de organização, com cada qual a fazer o que pode para salvar vidas e apontando vários edifícios cujos escombros se mantêm intocados há quase uma semana.