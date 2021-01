Instaurado processo disciplinar a Rúben Amorim e Sporting

Segundo o mapa de castigos hoje divulgado, os processos disciplinares reportam ao jogo com o Belenenses SAD (vitória leonina por 2-1), na 11.ª jornada, sem que o documento revele qual a razão pela qual as três partes foram alvo de processo.



Na derrota do Vitória de Guimarães por 3-2 na receção ao FC Porto, na mesma ronda, palavras dirigidas ao árbitro do encontro, Hélder Malheiro, levaram à suspensão por oito dias do presidente dos vimaranenses, Miguel Pinto Lisboa, que paga ainda uma multa de 357 euros.