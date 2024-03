Instituição luso-canadiana assiste 500 vítimas de violência doméstica por ano

O Centro Abrigo, fundado em 1990, assiste anualmente cerca de meio milhar de mulheres e crianças afetadas pela violência doméstica em Toronto, sudeste canadiano.

"Este é um problema que continua a aumentar, daí que o executivo municipal de Toronto tenha declarado a violência doméstica como uma epidemia, disponibilizando em breve mais recursos e ajuda a pessoas que estão a enfrentar estas dificuldades", disse à Lusa a gestora de programas da instituição, Paula de Jesus.

A presidente da Câmara Municipal de Toronto, Olivia Chow, declarou, em julho passado, a violência doméstica e de género uma epidemia no município.

Paula de Jesus notou que existem várias formas de violência doméstica: "Física, financeira, espiritual, psicológica através de ameaças verbais".

O Centro Abrigo trabalha diretamente com as comunidades da diáspora de língua portuguesa, mas a responsável esclareceu que o problema chega a "toda a sociedade canadiana".

"Os nossos serviços destinam-se principalmente às comunidades portuguesas, mas estamos abertos para ajudarmos todos. É muito importante que se saiba que não é um problema exclusivo das comunidades de expressão portuguesa", acrescentou Paula de Jesus.

A instituição sem fins lucrativos tem como objetivo a integração dos recém-chegados ao Canadá, sensibilizando a comunidade para problemas de cariz social, nomeadamente jovens, idosos e vítimas de violência doméstica.

Com um orçamento de 1,7 milhões de dólares canadianos (1,1 milhões de euros), o Centro Abrigo tem apoio das autoridades locais, embora admita não ser suficiente, sendo necessário o contributo da comunidade para "financiar programas de ajuda a vítimas de violência doméstica".

Após um interregno desde 2019, a organização sem fins lucrativos voltou este sábado a organizar o jantar de gala para angariação de fundos. Estas verbas destinam-se exclusivamente a apoiar "mulheres que sofrem de abusos e de violência doméstica".

"O objetivo deste jantar é consciencializar a sociedade para este problema, recordar à sociedade o nosso trabalho, esperando angariar cerca de 60 mil dólares canadianos (40 mil euros)", afirmou Ed Graça, diretor executivo do Centro Abrigo, também presente no jantar no Centro de Convenções Pearson, na cidade de Brampton.

Este apoio, proveniente de patrocínios e das várias iniciativas de angariação de fundos, é o que impede a instituição "de ter um défice nas suas contas", referiu.

"Para acompanharmos a inflação, com os salários a aumentarem, o preço da renda a subir, temos de ir angariando em eventos para conseguirmos liquidar os custos, sendo que este dinheiro angariado aqui vai fazer a diferença", acrescentou.

O dirigente sublinhou que o programa iniciado em 1990, na altura com apenas um utente, não pretende apoiar apenas as vítimas e crianças.

"Estas não são 500 vítimas que estão a abandonar os seus maridos, mas que estão a tentar fazer o seu melhor para lidar com este problema. Algumas estão preparadas para sair de casa, outras para tentar resolver o problema. Nunca lhes dizemos para saírem de casa, apenas tentamos apoiá-las da melhor forma possível", disse Ed Graça.

O Centro Abrigo é conhecido na área metropolitana de Toronto como a instituição que presta assistência a vítimas de violência doméstica no seio da "comunidade de expressão portuguesa", embora 22% sejam oriundas de outras partes do mundo.

Localizado no número 1645 da Dufferin Street em Toronto, a instituição conta com 17 funcionários a tempo inteiro e quase 100 voluntários, provenientes de Portugal, Angola e Brasil.

De acordo com os censos de 2021, viviam nesse ano quase 450 mil pessoas de origem portuguesa no Canadá.