Instituições islâmicas pedem atuação "imparcial" face a "irregularidades"

Em comunicado, as instituições subscritoras do documento, incluindo a Associação Muçulmana de Moçambique, o Congresso Islâmico de Moçambique, a Comunidade Mahometana e a Comunidade Islâmica Moçambique, assumem estar "preocupadas com as alegações de graves irregularidades no recente apuramento de resultados do processo eleitoral autárquico", que "têm resultado manifestações com alguns indícios de violência".

"Vêm apelar a todos os intervenientes no processo a colaborarem na prevenção da violência e pautarem pela continuação da construção da Paz conquistada com muito esforço e sacrifício", lê-se no comunicado conjunto.

"Apelamos às autoridades judiciais, especialmente ao Conselho Constitucional, a levar em conta todas as queixas e irregularidades relacionadas com o processo eleitoral a agirem de forma justa, independente e imparcial, equidistante de pressões políticas, na defesa do Estado de Direito e na defesa de um Moçambique verdadeiramente comprometido com eleições justas, livres e transparentes", acrescentam.

No mesmo documento, exortam ainda os partidos políticos e as autoridades "a velarem pela contenção de atos de violência relacionada com os processos eleitorais e a dirimirem os litígios com base em diálogos construtivos que levem ao entendimento entre as partes".

As ruas de algumas cidades moçambicanas, incluindo Maputo, têm sido tomadas por consecutivas manifestações da oposição apelidadas como de "repúdio" à "megafraude" no processo envolvendo as eleições autárquicas de 11 de outubro e os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), que atribuiu a vitória à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) em 64 das 65 autarquias do país, e que têm sido fortemente criticados pelos partidos da oposição, sociedade civil e organizações não-governamentais.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), que nas anteriores 53 autarquias (12 novas autarquias foram criadas este ano) liderava em oito, ficou sem qualquer município, apesar de reclamar vitória nas maiores cidades do país, com base nas atas e editais originais das assembleias de voto, tendo recorrido para o Conselho Constitucional, última instância de recurso no processo eleitoral.

Alguns tribunais distritais chegaram a reconhecer irregularidades no processo eleitoral e ordenaram a repetição de vários atos eleitorais, enquanto na rua se realizam regularmente manifestações de contestação aos resultados anunciados.