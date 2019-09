Instituto de Medicinal Legal português apoia Cabo Verde na autossuficiência forense

Lusa26 Set, 2019, 15:22 | Mundo

O anúncio foi feito pela Ministra da Justiça de Portugal, Francisca Van Dunem, que está a realizar uma visita de trabalho à cidade da Praia e que participou, juntamente com a congénere cabo-verdiana, na assinatura do memorando de entendimento entre as autoridades dos dois países que prevê a assessoria técnica portuguesa na criação do futuro Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Cabo Verde.

"Para Cabo Verde, é muito importante a criação de um instituto de medicina legal. Nós temos colaborado nessa matéria", explicou a governante portuguesa, em declarações aos jornalistas.

"Este protocolo representa, para nós, um passo significativo para algo que é muito ambicioso da nossa parte, que é criar um instituto de medicina legal em Cabo Verde. A importância de um instituto de medicina legal está ligada a uma celeridade da tramitação processual e a uma segurança da prova em matéria de investigação criminal", explicou a ministra da Justiça e Trabalho de Cabo Verde, Janine Lélis, na mesma ocasião.

Contudo, o Governo cabo-verdiano não se compromete com um horizonte temporal para a implementação do projeto, face ao custo e complexidade.

"Estamos cientes do desafio orçamental que isto representa, mas não nos pode impedir na medida em que o objetivo é fazer as coisas de forma planeada, programada, respondendo às primeiras necessidades e às necessidades mais básicas. Permitindo depois, ao longo do tempo, que aquilo que vier a ser o nosso instituto vá-se desenvolvendo em função da realidade do país, da disponibilidade orçamental", disse ainda a ministra cabo-verdiana.

A ausência de uma entidade deste género tem obrigado Cabo Verde, em matéria forense, a socorrer-se do apoio de Portugal. O objetivo da criação do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Cabo Verde é "garantir a autossuficiência" nesta matéria, explicou a ministra da Justiça de Portugal.

"Vamos ter agora mais duas visitas de técnicos do Instituto de Medicina Legal, que virão aqui acompanhar o projeto. O projeto de criação está em curso e a lógica é que Cabo Verde possa tornar-se autossuficiente o mais rapidamente possível em matéria de medicina legal e ciências forenses", destacou Francisca Van Dunem.

Contudo, a ministra portuguesa alerta que face à complexidade deste tipo de instituto e tendo em conta a realidade, trata-se de um projeto a concretizar a "médio prazo".

"Mas até lá nós cooperamos, como temos cooperado até agora. O que significa que continuaremos a apoiar Cabo Verde em todas as necessidades que Cabo Verde possa vir a ter em matéria de medicinal legal", disse ainda.

Para já, explicou, segue-se a assessoria técnica e suporte de Portugal ao processo iniciado em 2017 pelo atual Governo de Cabo Verde.

O programa da visita de Francisca Van Dunem a Cabo Verde termina hoje, com a entrega de uma viatura à Polícia Judiciária, depois de na quarta-feira ter sido recebida pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

"As relações [entre Portugal e Cabo Verde] já eram boas, agora estão melhores que nunca", concluiu a ministra portuguesa.