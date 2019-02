Instituto Português Além-Fronteiras "fará a diferença" na Califórnia

Lusa14 Fev, 2019, 07:39 | Mundo

A iniciativa estabelecida na Universidade Estadual da Califórnia, Fresno irá também "lançar os alicerces para uma presença esclarecida" da comunidade lusa no Estado, onde mais de 70% dos cerca de 346 mil luso-americanos registados são originários dos Açores.

"Estamos todos conscientes de que este instituto não é apenas para o passado e para a memória", afirmou o presidente do Governo açoriano.

"Deve ser também para projetar o nosso futuro conjunto", sublinhou, falando da necessidade de se "construir em cima do sucesso" e de "criar novas dinâmicas" para a continuidade da relação entre a Califórnia e os Açores.

O diretor do instituto, Diniz Borges, caracterizou o evento como "histórico" para a comunidade luso-americana "do vale central e de toda a Califórnia" e considerou que o instituto é "único" pela abrangência transversal que terá na universidade.

Os dois primeiros projetos do Portuguese Beyond Borders Institute, a sua designação oficial, em inglês, passam pela criação de um arquivo das histórias orais da imigração portuguesa na Califórnia e a organização de um ciclo de palestras ligadas à comunidade.

A primeira destas palestras foi feita esta quarta-feira por Vasco Cordeiro, após a inauguração do instituto, sob o tema "Os Açores no Século XXI".

O presidente do executivo insular indicou que a sua presença no evento "simboliza mais" que um Governo ou uma pessoa e que nem a passagem do tempo ou as dificuldades fizeram desvanecer a ligação entre os Estados Unidos e os Açores, considerando que o instituto é "a prova viva" disso mesmo.

Vasco Cordeiro indicou também a intenção do Governo açoriano de se "associar formalmente ao desenvolvimento futuro do instituto" e anunciou a doação de 500 livros sobre história, literatura e outros temas relacionados com os Açores à biblioteca do Portuguese Beyond Borders Institute.

Com sede na Universidade Estadual de Fresno, a coordenação do instituto será feita entre a Faculdade de Ciências Sociais, a Faculdade de Artes e Humanidades e a Faculdade de Ciências e Tecnologias Agrícolas.

O orçamento inicial de 130 mil dólares foi atribuído pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), representada na inauguração pelo diretor Miguel Vaz.

A reitora da Faculdade de Ciências Sociais, Michelle DenBeste, sublinhou a importância da existência de uma área de estudos dedicada aos Portugueses na universidade estadual, dizendo que tal permitirá aos estudantes "construírem relações com a comunidade portuguesa" e "integrar as suas histórias" na História.

O reitor da Faculdade de Artes e Humanidades, Saúl Jimenez-Sandoval, descreveu o instituto como uma forma de honrar "a memória de ter que deixar a pátria" e disse que é "fundado no amor por uma língua que é única".

A presença de Vasco Cordeiro no evento de inauguração inseriu-se numa visita oficial à Califórnia, com uma comitiva que inclui o secretário regional para as Relações Externas, Rui Bettencourt, o deputado regional pelo PS José São Bento, o deputado regional pelo PSD Jorge Jorge, o diretor regional das comunidades, Paulo Teves, e o coordenador do Gabinete de Protocolo e Relações Públicas do Governo das ilhas, Pedro Lima.