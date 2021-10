Insurgência faz quatro anos, tantos quantos a fuga de Muanassa

Suspeita-se que foram 30 elementos armados que abriram fogo sobre os postos de polícia da localidade costeira e nos arredores, em Awasse.

A vila ficou sitiada quando os tiroteios se prolongaram por mais de 24 horas, com um balanço total de 17 mortos - 14 atacantes, dois polícias e um civil -, um número indeterminado de feridos e dando origem aos primeiros deslocados internos - que hoje são mais de 800 mil.

Entre eles estava Muanassa que nunca mais voltou à vila e vive com três netos sob um teto precário no bairro de Cariacó, o mais populoso da cidade de Pemba, capital provincial.

"Já vivi o pior da minha vida" disse, com um sorriso que esconde um quotidiano de insegurança alimentar.

Uma das poucas rotinas que tem como certas é a que a leva de loja em loja a pedir esmola para tentar matar a fome, dela e dos netos.

Caminha descalça, com uma pasta de palha trançada para esconder o que consegue amealhar, explica à Lusa em kimuani, uma das línguas locais falada pela maioria da população que habitava em Mocímboa da Praia.

Diz que gostava de voltar para a terra natal e de tornar a puxar pelas redes de pesca, fonte de rendimento antes da guerra, mas acha que ainda não há segurança para regressar.

Depois de surgirem em 2017, os ataques de insurgentes alastraram e chegaram a Muidumbe, aldeia de Mateus Kamudye, 53 anos, obrigado a fugir com a esposa e cinco filhos menores, em outubro de 2018.

Primeiro, encontrou refúgio no bairro de Alto Gingone, Pemba, na casa de um parente e tentou ganhar dinheiro para a sobrevivência da família com uma banca de venda de roupa usada.

Foi um fracasso, recorda, porque a família continuava a depender de uma única refeição diária - ou era só pequeno-almoço, almoço ou jantar para que a noite não fosse tão difícil.

Optou por pegar no dinheiro que ainda tinha, sair de Pemba e comprar uma `machamba` (horta) em Mieze, arredores da capital provincial, cultivando os produtos agrícolas que têm sustentado a família

Na última campanha agrícola juntou "quatro sacos de milho e outros três de gergelim" que lhe renderam cerca de 20.000 meticais (270 euros).

"Tenho de ir pisar na minha zona [Muidumbe] e se não der certo, volto para aqui, porque com a `machamba` que comprei, tenho garantias", referiu, feliz com o que agora consegue amealhar.

As vidas trespassadas pelo quatro anos de insurgência armada que esta terça-feira se assinalam carregam invariavelmente muitas feridas agravadas pela dimensão dos agregados familiares - tanto dos deslocados como de quem os acolhe.

Margarida Manda, 39 anos, fugiu de Muidumbe também em 2018 com três filhos, com os avós (uma das avó é cega) e com três sobrinhos, a dormir seis dias na mata até chegar a Mueda, a 57 quilômetros.

Dali rumou para o bairro de Maringanha, Pemba, e vive na casa de um tio desempregado, com as refeições de todos a serem garantidas pela tia, empregada de limpeza no hospital provincial.

"Desde que cheguei, estou a viver de ajudas", nomeadamente numa igreja e do Programa Alimentar Mundial (PAM), descreve, lamentando não encontrar trabalho e esperançosa num regresso que lhe equilibre a vida.

"O governo não pode nos deixar", refere, em tom de apelo de quem quer ver "a guerra acabar, para poder voltar" a Muidumbe.

Luís Sombra Dinjumo, 41 anos, natural de Mpeme, distrito de Mueda, fugiu da guerra com seis filhos, mas diz convicto à Lusa: "hei de voltar. Sou um grande camponês, o meu trabalho é produzir".

Só espera que as autoridades lhe digam que é seguro retornar à casa onde sempre viveu para deixar esta, feita de bambu e com uma lona doada pela Organização Internacional das Migrações (OIM), no bairro de Chuiba, Pemba.

A capital provincial e toda a zona sul da província têm sido o porto seguro no final de fugas dolorosas, mas em que a segurança se paga com escassez de recursos para alimentar tanta gente.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortos, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, segundo as autoridades moçambicanas.

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.