Integração euro-atlântica continuará apesar das pressões garante embaixadora

"A integração euro-atlântica é apoiada pela maioria dos cidadãos ucranianos e vai continuar", garantiu Filipenko, numa conferência de imprensa organizada pela Associação de Correspondentes Credenciados das Nações Unidas (ACANU).

A embaixadora sublinhou também que o reforço militar da Rússia na fronteira, que soma já 120.000 soldados e equipamentos, como tanques, "procura destabilizar política e economicamente a Ucrânia".

Um porta-voz do Pentágono já tinha afirmado que a Rússia continua a reforçar a sua presença militar na Ucrânia, numa altura em que o Kremelin disse que não se iria verificar uma nova "escalada".

A Ucrânia e os seus parceiros estão a trabalhar para dissuadir a Rússia desta estratégia, aumentando, em simultâneo, a sua capacidade de defesa.

"O principal objetivo é que a Rússia retire as suas forças das áreas fronteiriças e dos territórios ocupados pela Ucrânia", vincou Filipenko.

Entre as principais linhas vermelhas para a Ucrânia, face á escalada das tensões, estão "concessões à soberania ou integridade territorial" ou "diálogos diretos com as administrações russas que ocupam Donetsk ou Lugansk", em território ucraniano.

A embaixadora alertou ainda que esta crise não põe apenas em causa a segurança da Ucrânia, mas de todos os Estados.

A diplomata acusou ainda a Rússia "de ter ocupado territórios estrangeiros, de ter organizado ciberataques e assassinatos e de ter espalhado informações falsas sobre a NATO [Organização do Tratado Atlântico Norte] e os membros da União Europeia".