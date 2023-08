Inteligência artificial está a invadir o mercado discográfico

A Inteligência Artificial já está a ser usada para criar novas canções com as vozes de artistas famosos.Agora, o objectivo é legalizar esse recurso e compensar financeiramente os artistas.É com grande apreensão que o presidente da sociedade portuguesa de autores vê o uso da inteligência artificial nos trabalhos dos artistas.José Jorge Letria acredita que os avanços tecnológicos têm servido neste caso para beneficiar os grandes grupos económicos.Quanto à legislação que está agora a ser trabalhada entre a Universal Music Group e a Google, o representante dos autores portugueses considera que se acontecer chega tarde demais.