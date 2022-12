Inteligência artificial permite reduzir sequelas de AVC

Desenvolvido por uma empresa sediada em Oxford, o sistema Brainomix e-Stroke reduz o diagnóstico em mais de uma hora e permite a escolha rápida do tratamento mais adequado.O seu uso, em 111.000 casos suspeitos de AVC, aumentou de 16% para 48% a taxa de pacientes com nenhuma ou com uma leve incapacidade.A IA fornece apoio à tomada de decisão na interpretação de exames cerebrais, parasublinhou o ministério britânico.Mais de 85.000 pessoas em Inglaterra têm um AVC a cada ano.O Ministério da Saúde cita o exemplo de Carol Wilson, auxiliar de ensino e avó, que, em junho de 2021, teve cólicas intensas e perdeu rapidamente a visão e o uso dos membros.O software permitiu diagnosticar rapidamente um coágulo sanguíneo no cérebro e optar por uma trombectomia."Consegui sentar-me e enviar mensagens de texto para a família no mesmo dia, voltar para casa e andar novamente cerca de dois dias depois de sofrer um derrame", contou esta britânica.Já Timothy Ferris, diretor de transformação do sistema público de saúde (NHS), sublinhou que "".