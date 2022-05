Intensificam-se ataques junto à fronteira com a Rússia

Foto: Zohra Bensemra - Reuters

Intensificam-se os ataques junto à fronteira com a Rússia, Sumy e Chernihiv foram bombardeadas durante a madrugada. Entretanto, a Ucrânia lançou uma ofensiva para afastar as tropas russas de Kharkiv, no norte do país e já reconquistou algumas localidades.