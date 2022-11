Intercalares EUA. Guerra na Ucrânia longe do pensamento dos votantes

"Infelizmente, a guerra na Ucrânia não está na linha da frente na mente dos americanos neste ciclo eleitoral", diz à Lusa Byron Burton, que vota em Los Angeles. Burton traçou um paralelo com outras questões internacionais recentes, como a retirada desastrosa das tropas americanas do Afeganistão.

"A culpa estava sob a administração [de Donald] Trump", considera. "A negociação foi colocada sobretudo nos ombros de Joe Biden. Mas ninguém fala sobre isso ou pensa nisso".

O mesmo está a acontecer com o conflito na Ucrânia, opina. A caminho das urnas nas eleições intercalares, que vão decidir o controlo do Congresso, "o foco principal está no tópico do aborto e políticas económicas no geral, em relação aos preços da gasolina e desse tipo".

Para Ziv Ran, a guerra na Ucrânia não é um tema quente por outro motivo. "Não está de imediato no pensamento porque, até agora, ambos os partidos apoiaram a Ucrânia".

De facto, o apoio a Volodymyr Zelensky e as ajudas financeiras e militares à Ucrânia, que têm sido fundamentais para a resistência do país durante a invasão, foi dos poucos temas consensuais no espetro político.

"A Ucrânia tem sido a única coisa em que republicanos e democratas concordam", aponta o cientista político Everett Vieira III.

No entanto, esse consenso pode ter os dias contados, como explica a cientista política luso-americana Daniela Melo, professora na Universidade de Boston.

"O último pacote de ajuda à Ucrânia só recebeu votos negativos à direita. Foram 57 contra na Câmara e 11 contra no Senado", sublinha a especialista.

A politóloga explica que a questão da Ucrânia está a revelar-se fraturante para o partido republicano, uma vez que o líder minoritário no Senado, Mitch McConnell, continua a apoiar a Ucrânia.

"Mas McCarthy quer manter a liderança e precisa do apoio dos `trumpistas`. O mais provável é que ele tome uma posição ambivalente quanto à Ucrânia".

Num momento de contra-ofensiva ucraniana, "qualquer sinal que os Estados Unidos possam deixar de apoiar o país vai ser negativo para os ucranianos, não só material mas moralmente".

Jean-Luc Valentin, que cresceu em Nova Iorque e está radicado em Los Angeles, também não está a considerar a questão da Ucrânia nas suas contas para as intercalares.

"Nem por isso", diz à Lusa. "Tudo o que está na linha da frente é a economia e o problema do aborto", continua.

Ziv Ran também menciona a questão do aborto de forma indireta, falando ainda da defesa da democracia. "Vou votar em todos os casos no partido que acreditar na democracia, mesmo quando perde, e no direito da mulheres a fazer escolhas sobre o seu próprio corpo".

Para Valentin, a decisão está tomada. "Um partido quer tirar os nossos direitos enquanto o outro quer protegê-los e preservá-los. É uma escolha simples".

A escolha pode ser simples para muitos eleitores, especialmente numa Califórnia que elege sempre mais democratas, mas as contas finais estão a ser difíceis de fazer por causa de todas as variáveis e de ser uma eleição "fora dos parâmetros normais", segundo Daniela Melo.

Ainda assim, o conflito na Ucrânia não parece ser um dos mais prementes. Everett Vieira III faz uma análise abrangente sobre os motivos para isso.

"As pessoas têm memória curta", indica. "Há coisas a acontecerem na Ucrânia, envia-se armas, a Nancy Pelosi e o McConnell vão lá, e depois nada", continua. "Passaram-se oito meses. Aquilo passa-se lá, e aqui? E os meus preços da gasolina, o meu bacon?", exemplifica. "O americano típico não quer saber do que se está a passar por lá".

Vieira considera que um Congresso liderado pelos republicanos não diminuiria necessariamente as ajudas à Ucrânia, mas essa é uma possibilidade em especial se a situação ficar mais grave.

Se a economia piorar e o `cinto` apertar, salienta, "as pessoas vão perguntar `porque é que estamos a enviar ajuda para a Ucrânia se as pessoas estão com fome aqui?".