Interligações energéticas juntam Portugal, Espanha e França

Em agenda está a assinatura de um acordo que permitirá avançar com a interligação elétrica submarina que ligará Espanha e França através do golfo da Biscaia, como explicou à Antena 1, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.



Esta sexta-feira vai assinar-se o contrato para que avance a primeira ligação da Península Ibérica ao resto do continente europeu.



Atualmente interconexões da Península Ibérica com o resto da Europa estão abaixo dos três por cento, o objetivo da União Europeia é que estejam nos dez por cento até 2020 e nos 15 até 2030.



O ministro, em declarações à jornalista Raquel Morão Lopes, diz que não será possível cumprir esse objetivo, mas que a cimeira "ajuda a avançar".



O objetivo das interligações energéticas é exportar energia quando Portugal produz mais do que consome e, claro, importar a custo mais baixo, quando é preciso, ou seja, o objetivo também é que os preços para o consumidor baixem (Portugal é, atualmente, na Europa, o segundo país que mais cobra pela eletricidade, depois da Alemanha).





O ministro diz que o trabalho de redução de preços já está a ser feito e que já começou a dar resultados este ano.