Intermediário relata reunião de ajudante do príncipe Carlos para condecoração a bilionário saudita

Michael Wynne-Parker, que funcionou como intermediário para doações feitas para a fundação do príncipe de Gales, afirmou ter estado numa reunião em setembro de 2014 com Michael Fawcett, um dos colaboradores mais próximos do futuro monarca inglês, para conseguir uma condecoração para o bilionário saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, um dos grandes doadores da fundação.Agora com 76 anos, Wynne-Parker revelou que chegou à Clarence House, uma das residências oficiais do príncipe Carlos e da duquesa de Cornualha, entrando por uma porta traseira para ter uma reunião numa sala pequena onde estava Fawcett.William Bortrick, intermediário do bilionário saudita, e um oficial da Dumfries House (casa histórica da Escócia, um dos principais projetos do príncipe Carlos), também estava presente.Um artigo publicado no The Guardian diz que o objetivo da reunião era conseguir uma condecoração rápida para Mahfouz, tendo em conta as ligações do saudita à fundação do príncipe. Em seis meses foi submetida um pedido e em 2016 Mahfouz recebeu a condecoração da Ordem do Império Britânico, numa investidura privada no Palácio de Buckingham.“Foi inacreditável, fiquei chocado quando mais tarde percebi o que se tinha passado. Fizeram tudo muito depressa, como é habitual com Fawcett. De certa forma, não fiquei assim tão surpreendido porque era o que pareciam ser os poderes mágicos de Fawcett”, declarou Wynne-Parker.A Clarence House veio a público dizer que o príncipe Carlos não tinha conhecimento de qualquer condecoração honorária atribuída devido às doações milionárias de Mahfouz. Em agosto de 2017, Fawcett escreveria a um dos ajudantes do bilionário a oferecer ajuda para que conseguisse cidadania britânica, a juntar à insígnia que já tinha recebido.A condecoração com a Ordem do Império Britânico e os arranjos para tornar Mahfouz cavaleiro e cidadão britânico deverão ser partes centrais da investigação da Polícia Metropolitana, por possível ofensa a uma lei de 1925 que visa impedir abusos nos processos de atribuição de honrarias -Wynne-Parker veio ainda dizer que não existe nada de errado à primeira vista e que não sabia que a condecoração de Mahfouz foi atribuída em troca de doações à fundação do Príncipe.No entanto, especialistas lembram que uma ofensa aopode levar até uma pena de prisão de dois anos ou a multa de 500 libras. Christopher Sallon QC, advogado da Doughty Street Chambers, considera haver provas concretas para uma acusação.“Tem de haver um entendimento ou acordo entre as duas partes ou, pelo menos, uma tentativa por parte de um dos lados para obter uma recompensa em troca de uma honraria”.

Norman Baker, um antigo democrata liberal que apresentou queixa em setembro e levou a uma investigação policial, diz que este caso tem de ser investigado e que o sistema de honras e condecorações tem de ser “reforçado”.



Michael Fawcett demitiu-se no ano passado do cargo de chefe executivo da fundação do Príncipe Carlos. Uma investigação independente da fundação encontrou provas de que houve coordenação entre Fawcett e outras pessoas para dar condecorações e outros títulos.



Apesar das notícias na comunicação social, a fundação do príncipe Carlos fez saber que não comenta investigações em curso, mas foi revelado por uma fonte próxima do príncipe que Carlos está disponível para colaborar com as autoridades.