Internamentos de crianças e adolescentes aumentam devido à variante Delta, alertam estudos

, alerta um novo estudo do CDC

A preocupação com as consequências da disseminação desta estirpe do coronavírus entre os mais jovens tem aumentado com um número crescente de crianças hospitalizadas nas últimas semanas.





"Embora as hospitalizações e mortes associadas à Covid-19 tenham ocorrido com mais frequência em adultos, a doença também pode levar a doença grave em crianças e adolescentes", frisa o estudo.







As autoridades norte-americanas concluiram que os internamentos por Covid-19 em jovens com menos de 18 anos quintuplicou em 14 Estados. O estudo do CDC baseou-se na comparação deste período com o início de março a meados de junho, antes de a variante Delta se tornar predominante nos EUA.





"A taxa semanal de internamentos devido à Covid-19 por 100.000 crianças e adolescentes durante a semana que terminou a 14 de agosto de 2021 foi quase cinco vezes superior à taxa da semana de 26 de junho de 2021", indicam os dados, que acrecentam que "entre as crianças de 0 aos 4 anos, a taxa de hospitalizações semanal (...) foi quase dez vezes maior do que na semana de 26 de junho de 2021".







Já os internamentos em adolescentes foram dez vezes superiores em jovens não vacinados do que em menores com a imunização completa, o que os especialistas referem que demonstra que a "vacinação foi altamente eficaz na prevenção de internamentos por Covid-19 em adolescentes" durante este período.







Os dados indicam ainda que, apesar do aumento de internamentos nestas faixas etárias, a taxa de crianças e adolescentes internados com doença grave era semelhante ao período anterior à predominância da variante Delta - o que pode revela que, embora mais contagiosa, esta estirpe não provoca doença mais grave do que as detetadas anteriormente.



Medidas preventivas





A vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos está disponível para pessoas a partir dos 12 anos de idade. Mas, tendo em conta estes novos dados, as autoridades de saúde consideram que a imunização talvez deva ser alargada às faixas etárias mais novas para reduzir as taxas de internamentos e doença grave em crianças.



"O aumento da cobertura vacinal entre adolescentes, assim como a expansão da elegibilidade para a vacinação contra a Covid-19 a grupos de idades mais jovens, se aprovado e recomendado, deve reduzir os casos graves entre crianças e adolescentes", salienta o CDC no estudo.





Com a aproximação do início do ano letivo e o regresso às rotinas e às aulas presenciais, o CDC recomenda o uso de máscara a todos os professores, alunos e funcionários, "independentemente do estado de vacinação".







As autoridades de saúde apelam também que, como prevenção, todas as crianças com pelo menos dois anos que não estejam vacinadas "usem máscara em todos os espaços públicos fechados", e que "todas as pessoas que são elegíveis devem ser vacinadas para reduzir o risco de doença grave para si próprios e para outras pessoas com quem tenham contacto, incluindo crianças que atualmente são muito novas para serem vacinadas".