Internet é um espaço cada vez menos livre

Foto: Christin Hume / Unsplash

A repressão online exercida por governos em todo o mundo está a deteriorar os direitos da população no mundo digital. De acordo com um relatório internacional divulgado esta terça-feira, a China é o país mais repressivo do planeta na internet. A Rússia regista o maior agravamento de sempre, desde o início da guerra na Ucrânia.