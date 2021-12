Interrogatório de João Rendeiro suspenso, audição prossegue na sexta-feira

João Rendeiro vai regressar ao tribunal na sexta-feira, pelas 9h00 locais (7h00 em Lisboa), para conhecer a decisão do juiz. Será a quarta vez desde o início da semana que o antigo banqueiro português se senta no banco dos reús, já que a defesa tem pedido sucessivos adiamentos para se inteirar do processo.





A sessão de hoje foi interrompida às 16h00 locais (menos duas horas em Portugal Continental), hora de encerramento do tribunal, depois de vários imprevistos terem ditado o atraso das diligências durante a manhã.





Na audição iniciada esta quarta-feira, a equipa de defesa pediu a libertação de João Rendeiro sob caução de 40 mil rands (cerca de 2.200 euros). Por sua vez, o Ministério Público sul-africano continua a exigir ao tribunal que o ex-banqueiro fique na cadeia até que haja decisão sobre a extradição.







A equipa de defesa mencionou nesta sessão as ameaças de morte que João Rendeiro terá recebido na prisão. O juiz disse ter tomado nota da situação e adiantou que irá pedir à polícia para investigar.







Também marcante nestas primeiras horas de interrogatório foi a acusação por parte do Ministério Público sul-africano de que Rendeiro terá entrado no país com dois passaportes falsos. A defesa sublinhou que há provas que João Rendeiro só tem o passaporte de cidadão português.







O enviado especial da RTP na África do Sul, Pedro Martins, esteve dentro da sala de audiências a acompanhar a sessão. Já os repórteres de imagem das televisões tiveram de sair após acordo dos advogados do Ministério Público e do detido.





O juiz explicou que se tratou de uma decisão não só relacionada com questões de privacidade, mas por motivos sanitários ligados à Covid-19, uma vez que o interrogatório decorreu num espaço mais pequeno do que o previsto, justificou o magistrado.



Uma manhã atribulada

O interrogatório ao ex-banqueiro esteve em dúvida durante a manhã desta quarta-feira devido a várias peripécias e só começou com mais de três horas de atraso, pelas 12h30 locais (10h30 em Lisboa).







O início estava marcado para as 9h00 locais (7h00 em Lisboa), mas uma falha de energia elétrica no quarteirão onde fica o tribunal de magistratura acabou por impedir a audição.







Sem gerador e com a sala de audiências às escuras, a alternativa seguinte foi a esquadra da polícia de Durban. No entanto, na chegada ao local, as autoridades entenderam que a esquadra não tinha condições logísticas para o interrogatório.





A terceira hipótese foi a de conduzir o interrogatório na sala de audiências do tribunal de família do Ministério Público da cidade de Varulem. Chegados ao local, mais um imprevisto: um problema no sistema informático neste tribunal alternativo voltou a atrasar o início da sessão.







Com a audição iniciada, mas agora suspensa, João Rendeiro só poderá voltar a ser presente ao juiz na próxima sexta-feira, uma vez que dia 16 de dezembro (quinta-feira) é feriado nacional na África do Sul, o chamado "Dia da Reconciliação", que assinala o fim do apartheid no país.



Rendeiro diz que não está a desafiar autoridades



Nas várias deslocações desta manhã, João Rendeiro seguiu sempre algemado e acompanhado pelo menos por dois polícias. Confrontado pelos jornalistas à saída da esquadra, voltou a responder às perguntas dos repórteres em poucas palavras.Sobre a permanência mais prolongada na África do Sul, também uma breve resposta: “Vamos ver”.Neste momento, a eventual extradição de João Rendeiro para Portugal não está ainda em discussão nesta fase do processo, adiantou a advogada de Rendeiro na África do Sul, June Marks.Na terça-feira, à saída do banco dos réus após um novo adiamento do interrogatório, João Rendeiro afirmou que não pretende regressar a Portugal , sinalizando a oposição da defesa ao pedido de extradição para Portugal.O antigo banqueiro foi detido no último sábado, num hotel de cinco estrelas em Durban, na província sul-africana de KwaZulu-Natal.

(em atualização)