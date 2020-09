Intervenção militar só resulta com mais investimento na região de Cabo Delgado, em Moçambique

"O problema em Cabo Delgado não é simplesmente militar, a principal motivação da insegurança é a negligência e o subdesenvolvimento da província, bem como das províncias vizinhas de Nampula e Niassa, por sucessivos governos e a marginalização da população da província, o que resultou em pobreza e desemprego generalizados", escreveu o analista Louw Nel.

Numa análise sobre um eventual envolvimento da África do Sul na província de Cabo Delgado, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, Louw Nel notou que "nenhuma intervenção militar vai dar frutos se não for realizada em conjunto com um maior e mais substancial desenvolvimento da região, e com a garantia de que as enormes receitas do gás natural liquefeito vão beneficiar a população local".

Sobre o envolvimento da África do Sul, que prefere uma resposta multilateral, o analista disse que só será possível se Moçambique pedir, e apontou que as autoridades moçambicanas têm estado "relutantes" em solicitar ajuda.

Por outro lado, vincou que os "constrangimentos orçamentais continuam a ser um grande obstáculo" e alertou que outro grande problema sobre uma intervenção militar no estrangeiro é a eventual represália dos grupos envolvidos.

"Há vários riscos para além das vidas e dos equipamentos eventualmente perdidos, sendo o maior deles a ameaça de retribuição na África do Sul, para além da questão dos abusos de direitos humanos, que colocam a reputação como outro risco a considerar", salientou o analista.

De acordo com a NKC African Economics, as entidades financeiras da África do Sul têm investidos cerca de 900 milhões de dólares, cerca de 770 milhões de euros, nos projetos de exploração de gás natural.

O Governo moçambicano pediu no dia 16 o apoio da União Europeia (UE) na logística e no treino especializado das suas forças para travar as incursões armadas de grupos classificados como terroristas em Cabo Delgado, no norte do país.

O pedido consta de um ofício a que a Lusa teve acesso e que foi enviado ao Alto-Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, pela chefe da diplomacia moçambicana, Verónica Macamo.

Cabo Delgado é a província costeira mais a norte de Moçambique, local dos megaprojetos de exploração de gás natural e que enfrenta uma crise humanitária com mais de mil mortos e 300.000 deslocados internos - resultado de três anos de conflito armado entre as forças moçambicanas e rebeldes, cujos ataques já foram reivindicados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, mas cuja origem continua por esclarecer.