Intervenção ruandesa aponta para envolvimento regional da França

"É possível que exista um interesse económico para os ruandeses, mas julgo que é muito mais do que isso, também suspeito a existência de uma ligação francesa", disse Esterhuyse, em entrevista à Lusa.

O analista sul-africano é responsável pelo departamento de Estudos Estratégicos da Faculdade de Ciência Militar da Universidade de Stellenbosch, no Cabo.

"Posso estar enganado nesta análise, é uma discussão académica e não factual, mas julgo que tudo isto aponta para o envolvimento francês em África", frisou Abel Esterhuyse, salientando que "são predominantemente as empresas francesas que estão a receber os infortúnios de Cabo Delgado".

Sobre a aparente "incapacidade" e "ineficácia" militar ofensiva das Forças Armadas de Moçambique, contra a "insurgência" na região norte do país, que desde julho contam com o apoio do Ruanda, a que se juntou depois a missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), liderada pela África do Sul, o analista considerou ser um "problema político e de corrupção".

"A incapacidade militar das Forças Armadas de Moçambique, em minha opinião, é um problema político e, predominantemente um problema de corrupção. É um problema de capacidade criado através da gestão política, por um lado, e por outro, pela corrupção", referiu Esterhuyse.

"Cabo Delgado era uma província desgovernada", frisou.

Nesse sentido, o especialista em estratégia militar sul-africano aconselhou as autoridades moçambicanas a criarem uma rede credível de informações na região norte para lidar com a situação de insegurança e criminalidade em Cabo Delgado.

"É preciso ter em mente que não há comunicação social naquela área, portanto, não existem informações de fonte aberta para o público, para os militares e para a burocracia. Na maioria dos países, é muito frequente haver informações de fonte aberta em que se pode confiar. Aqui não temos nada", salientou Abel Esterhuyse.

Por isso, o analista sul-africano apontou que se Moçambique pretende lidar de forma "abrangente" com o "problema" em Cabo Delgado, "a primeira coisa a fazer é estabelecer uma rede de inteligência".

"Para se ter um bom entendimento do problema que se está a enfrentar porque estou absolutamente convencido que nem mesmo as forças da SADC, neste momento, têm um bom entendimento sobre qual é o problema que precisam de enfrentar em Cabo Delgado", afirmou.

Uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda, a que se juntou depois a SADC permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas de Cabo Delgado onde havia rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, segundo as autoridades moçambicanas.