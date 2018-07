Intervenção russa. Cohen atacou e Trump já respondeu

RTP27 Jul, 2018, 16:18 | Mundo

Michael Cohen, como se costuma dizer, atirou lenha para a fogueira ao afirmar que estava presente no momento em que Donald Trump Jr., o filho mais velho do Presidente, informou Trump da reunião com uma advogada russa.



O encontro acontecera na Trump Tower, pouco tempo antes das eleições presidenciais, onde Natalia Veselnitskaya, a advogada russa, terá prometido fornecer informações difamatórias sobre Hillary Clinton.



O Presidente contraria os argumentos do seu ex-advogado, negando ter tido conhecimento da reunião. “Eu não sabia da reunião com o meu filho, Don Jr. Parecem-me que alguém está a tentar inventar histórias para afastar as atenções de outros assuntos não relacionados (táxis, talvez?)”, escreve o Presidente no Twitter. Donald Trump questiona, ainda, os motivos de Cohen e as suas ligações: “Ele até manteve o advogado de Bill e da ‘Hillary Desonesta’. Eu pergunto-me se eles o ajudaram a tomar a decisão”.





O Presidente dos Estados Unidos prossegue com as críticas e faz referência aos seus tweets que estão a ser examinados, fazendo parte da investigação de Mueller: “A única conspiração com a Rússia foi com os democratas, então eles agora estão a analisar os meus tweets (juntamente com 53 milhões de pessoas)”.



“A caça às bruxas manipulada continua! Quão estúpido e injusto para o nosso país”, acrescenta Trump.







O advogado a que Trump se refere é Lanny Davis, atual advogado de Cohen e conselheiro de Bill Clinton durante um período nos anos 90.Donald Trump apelida de“notícias ridículas” o facto de “o altamente conflituoso Robert Mueller e o seu grupo de 13 ‘democratas raivosos’ não conseguirem encontrar conluio".Robert Mueller, advogado nos EUA, é o responsável pela investigação atual sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Segundo noticia The Guardian , informações públicas revelam que 13 dos investigadores de Mueller registaram-se como democratas.Donald Trump, o filho e advogados têm afirmado várias vezes que durante o encontro na Trump Tower não foram reveladas nenhumas informações difamatórias acerca de Clinton. Defendem também que o Presidente dos EUA não teve conhecimento da reunião. “Apenas tive conhecimento dois ou três dias depois”, revelou Trump.“Ele tem estado a mentir toda a semana, tem estado a mentir todo o ano”, afirma Rudy Giuliani, atual advogado de Donald Trump.Michael Cohen, apesar de não ter nenhum registo áudio que prove as suas alegações, mostra-se disposto a revelar todas as informações aos investigadores.