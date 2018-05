Intimação a Trump abriria "crise constitucional"

02 Mai, 2018, 08:34 / atualizado em 02 Mai, 2018, 09:28 | Mundo

O procurador especial Robert Mueller comunicou aos advogados do presidente Donald Trump que, no caso de este recusar responder a um interrogatório no âmbito da investigação em curso, irá intimá-lo a comparecer perante um Grande Júri, para aí prestar depoimento.



Segundo o Washington Post e a CNN, Mueller já terá feito em 5 de março a comunicação aos advogados de Trump, que só agora foi conhecida.



Os advogados do presidente, entre os quais se destaca mais recentemente o antigo edil de Nova Iorque, Rudolf Giuliani, estão a tentar negociar com Mueller, no sentido de o presidente responder ao interrogatório que este pretende fazer-lhe, sem ter de comparecer, coagido, perante um "Grande Júri".



Mas, no caso de falhar a negociação, e se Mueller for por diante com o propósito de intimar Donald Trump, as fontes citadas pela CNN consideram que o presidente resistiria até ao limite, isto é, até ao Supremo Tribunal de Justiça, para não ter de comparecer a essa humilhante audição pública.



Nesta perspectiva, abrir-se-ia uma "crise constitucional", com invocação da 5ª Emenda e do Artigo II da Constituição, que proíbe aos tribunais investigarem o uso dos poderes executivos do presidente.



A dureza do confronto para o qual está a preparar-se a equipa de juristas do presidente transparece na denúnica do próprio Trump, através da sua habitual comunicação por Twitter. Aí se queixa de violação do segredo de justiça, a propósito da publicação de 49 perguntas que estariam preparadas para ser-lhe apresentadas.



Trump classificou a publicação das perguntas como vergonhosa e sublinhou que não figuram entre elas quaisquer questões referentes aos alegados contactos da sua equipa de campanha eleitoral com a Rússia. Entre as acusações que Trump dirige ao procurador especial, está a de proceder a uma "caça às bruxas", à semelhança da campanha anticomunista do famigerado senador Joseph McCarthy, nos anos 1950.



A lista de perguntas fora publicada pelo New York Times e agora novamente pelo Washington Post.