Inundações na Austrália desalojam 18 mil pessoas

, indicou a chefe do governo do estado da Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.Muitas das áreas inundadas no auge da pandemia da covid-19 tinham sido também afetadas pelos incêndios florestais em 2019 e 2020, bem como por uma seca severa.", disse Berejiklian aos jornalistas.", acrescentou a responsável de Nova Gales do Sul, o estado mais populoso da Austrália, observando que até agora não foram relatadas mortes ou ferimentos graves.No fim de semana, as autoridades australianas declararam 38 localidades, incluindo vários bairros na parte ocidental de Sydney, como zonas de catástrofe natural, após chuvas torrenciais que inundaram estradas e casas., pelo que o Governo australiano não excluiu o destacamento do exército se os governos regionais assim o exigirem.", disse o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, à estação de rádio 2GB, lembrando que o governo dará assistência financeira às pessoas afetadas por esta catástrofe.No estado vizinho de Queensland, na fronteira com Nova Gales do Sul, chuvas torrenciais estão também a afetar a zona e as autoridades disseram temer inundações durante a semana.

A extensão dos danos das cheias em Nova Gales do Sul ainda não é conhecida, mas o chefe executivo do Conselho de Seguros da Austrália, Andrew Hall, disse que as companhias pertencentes ao organismo receberam já cinco mil comunicações, de acordo com a imprensa local.