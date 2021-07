Inundações na Índia e no Irão fazem dezenas de mortos

Este domingo, pelo menos, 30 pessoas morreram em três subúrbios de Mumbai depois de vários edifícios terem desabado devido aos delizamentos de terra, informaram as autoridades indianas. Prevendo-se a continuação das chuvas intensas na Índia, as autoridades estão a tentar realocar pessoas que vivem em zonas de risco.





"Tomaremos a decisão de transferir as pessoas que vivem numa zona de risco para locais permanentes imediatamente", afirmou Nawab Malik, um ministro do Gabinete de Estado, de acordo com a Reuters.



, disse o diretor da Força Nacional de Gestão de Desastres (NDRF), Satya Pradhan, na sua conta oficial no Twitter. As autoridades lançaram uma operação de salvamento em ambas as áreas, embora ainda não tenham revelado quantas pessoas estão desaparecidas.A imprensa local avança que









Saddened by the loss of lives due to wall collapses in Chembur and Vikhroli in Mumbai. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. Praying that those who are injured have a speedy recovery: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) July 18, 2021

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, lamentou as vítimas mortais e anunciou ajuda do Governo às vítimas.

Várias áreas de Mumbai foram atingidas pelas cheias provocadas pelas fortes chuvas das últimas 24 horas. A cidade e a costa do Estado industrial indiano de Maharashtra devem voltar a ser atingidas pelo mau tempo nos próximos quatro dias, segundo o Departamento estatal do Clima.







De acordo com as últimas previsões meteorológicas, espera-se forte precipitação sobre a costa ocidental indiana durante os próximos cinco a seis dias, com especial preocupação sobre os estados ocidentais de Goa, Madhya Pradesh, Maharashtra e o interior dos estados do sul de Karnataka e Kerala e Pondicherry.



As inundações e os deslizamentos de terras são comuns na Índia durante a época das monções, tal como os colapsos de edifícios, devido à fragilidade de infraestruturas e falta de manutenção.



Mas nas últimas 24 horas, as autoridades indianas relataram 11 incidentes de casas ou paredes que desabaram na área de Mumbai. Num dos bairros dos arredores, cerca de meia dúzia de casas localizadas na base de uma colina desabaram mesmo umas sobre as outras.

Irão atingido por chuvas intensas

As autoridades iranianas confirmaram, este domingo, a morte de seis pessoas devido às fortes chuvas e inundações que atingiram várias províncias do país, segundo a imprensa local.



Mehdi Valipour, responsável da equipa de socorro e resgate do Crescente Vermelho Iraniano, explicou que as cheias devastaram as províncias do norte, noroeste, centro e sudeste do país, refere a Reuters.



Para além das seis mortes já confirmadas, Valipour afirmou que as equipes continuam a procurar pessoas desaparecidas após as enchentes.



Entretanto, Reza Fallah, o diretor-geral da Sociedade do Crescente Vermelho da província iraniana de Kerman, informou a imprensa iraniana que pelo menos cinco pessoas foram dadas como desaparecidas depois das chuvas torrenciais na província de Kerman, no sábado. Segundo Fallah, as enchentes atingiram as áreas de Kiskan, Deh Zarchi e Bideshk no condado de Baft.



Mais de 20 aldeias da província de Kerman foram afetadas pelas enchentes, com danos às propriedades das pessoas relatados.