As inundações numa barragem no nordeste dos Himalaias, na Índia, mataram mais de 30 pessoas. As autoridades alertam que a água gelada continua a varrer cidades, forçando milhares a deixar as casas.

A enchente começou pouco depois da meia-noite de quarta-feira, quando um lago glacial no alto das montanhas transbordou na sequência de fortes chuvas.



As águas romperam uma barragem, a maior do estado indiano de Sikkim.



O exército indiano está a planear retirar 1.500 turistas retidos através de helicópteros, à medida que o tempo melhora na região.