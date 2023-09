Inundações na Líbia. Autoridades abrem investigação a possíveis erros humanos

Foram vários os políticos e personalidades da sociedade líbia que solicitaram à Procuradoria-Geral da Líbia que abrisse um inquérito sobre as inundações que mataram dezenas de milhares de pessoas. Numa altura em que as equipas de resgate e as próprias populações continuam a procurar os milhares de desaparecidos nas cheias, começam a surgir suspeitas de falha humana, como a falta de manutenção das barragens que colapsaram e um alegado recolher obrigatório na noite de domingo.



O número de mortos nas cheias ocorridas na cidade costeira líbia de Derna, no leste do país, subiu para 11.300 pessoas e as operações de busca e resgate prosseguem. Segundo a secretária-geral do Crescente Vermelho líbio, Marie el-Drese, há mais 10.100 pessoas dadas como desaparecidas naquela cidade.



De acordo com as autoridades locais, foram enterradas em valas comuns milhares de pessoas e as operações de busca continuam entre os escombros. O prefeito da cidade admitiu à imprensa local que há possibilidade de o número de vítimas triplicar.



Apesar da ajuda humanitária internacional, uma das principais necessidades, além de água potável e mantimentos para as populações, é um número suficiente de sacos para cadáveres com vista a evitar a propagação de doenças. As cheias, causadas por um ciclone e alimentadas por duas barragens em rutura, arrastaram famílias inteiras no domingo à noite e expuseram as vulnerabilidades do país rico em petróleo que tem estado mergulhado em conflito desde que, em 2011, uma revolta derrubou o ditador de longa data, Muammar Kadhafi.



A revolta popular e a exigência de uma investigação pelas autoridades veio de ambos os lados rivais, das administrações oriental e ocidental – tanto do governo do presidente do Conselho Presidencial da Líbia, Mohamed al-Menfi, como do primeiro-ministro interino do governo baseado em Trípoli, Abdel Hamid Dabaiba.



Através das redes sociais, Menfi afirmou querer que este inquérito “responsabilize todos os que cometeram erros ou negligenciaram, abstendo-se ou tomando medidas que resultaram no colapso das barragens da cidade”.

Nos últimos dias tem aumentado a onda de revolta na Líbia sobre os alegados avisos, antes da tempestade de domingo, sobre o estado das duas barragens, a incapacidade de encontrar responsáveis pela manutenção das infraestruturas depois da guerra civil no país em 2011 e ainda sobre as ordens da polícia local na noite em que ocorreram as inundações.



Segundo especialistas, citados pelo Guardian, havia dados concretos, incluindo um estudo académico recente, sobre a vulnerabilidade da cidade a inundações e a necessidade urgente de garantir a manutenção das barragens que a circundavam.



Também a Organização Meteorológica Mundial disse que a enorme perda de vidas podia ter sido evitada se a Líbia tivesse uma agência meteorológica funcional.



"Se houvesse um serviço meteorológico a operar normalmente, poderiam ter emitido alertas", disse o secretário-geral da WMOS, Petteri Taalashe, em Genebra. "As autoridades de gestão de emergências teriam sido capazes de realizar a retiradas das pessoas. E poderíamos ter evitado a maior parte das vítimas humanas”.



Os cidadãos de Derna tem referido à comunicação social que estavam muito conscientes da ameaça representada pelo estado das barragens e do rio Wadi Derna, que atravessa a cidade sem aterro.



