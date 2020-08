Inundações no Afeganistão fazem 38 mortos e 77 feridos, novo balanço

O anterior balanço apontava para pelo menos 30 mortos e 20 feridos.

As inundações começaram por volta das 03:00 (23:30 de terça-feira em Lisboa), e atingiram sobretudo a capital da província de Parwan, no norte do Afeganistão, disse à agência de notícias Efe o porta-voz adjunto do governador daquela região, Rahmatullah Haidari.

O porta-voz teme que o número de vítimas suba, à medida que prosseguem as operações de salvamento.

"As equipas de salvamento têm trabalhado muito para encontrar e remover os corpos debaixo dos escombros, e o número de baixas pode aumentar nas próximas horas", antecipou.

Haidari disse que os danos materiais são "muito elevados", com "centenas de casas" danificadas ou destruídas, acrescentando que as autoridades estão a trabalhar para "limpar e abrir as estradas" o mais rapidamente possível, para que a ajuda chegue às vítimas.

Entre os mortos contavam-se muitas crianças, indicou o executivo num primeiro balanço, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP). Pelo menos 300 casas terão sido destruídas.

As cheias são comuns no país, especialmente em zonas rurais pobres, onde as casas, frágeis, não resistem às chuvas intensas.

Pelo menos 15 crianças e uma mulher morreram numa inundação repentina há várias semanas, numa aldeia na província de Nangarhar.