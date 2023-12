Invasão da Ucrânia. Putin reitera que só haverá paz quando Rússia atingir objetivos

, declarou o presidente russo, afirmando que a solução para que isso aconteça terá de ser "negociada ou alcançada pela força".

"Quanto à desmilitarização, se eles não quiserem chegar a um acordo, então somos obrigados a tomar outras medidas, incluindo as militares”, afirmou Putin.

Vladimir Putin, que anunciou recentemente a intenção de se candidatar a um novo mandato em março do próximo ano, disse queO presidente russo desconsiderou para já a possibilidade de uma nova ronda de mobilização militar na Rússia, uma vez que, segundo explicou, terão sido recrutados voluntariamente 486 mil soldados em 2023. "Juntamente com os voluntários, deve haver cerca de meio milhão de pessoas., acrescentou.Na conferência de imprensa Putin afirmou também que a Ucrânia, dependente da ajuda militar do Ocidente, ficaria em breve sem armas estrangeiras para resistir à invasão russa.

"O desejo desenfreado de se aproximar das nossas fronteiras, de integrar a Ucrânia na NATO, tudo isto conduziu a esta tragédia (…) Forçaram-nos a estas ações...”, defendeu.







Vladimir Putin acusou a Europa de “ficar em silêncio” e ser conivente com o que “os Estados Unidos conceberam e organizaram” e afasta a possibilidade de uma relação com o Ocidente os moldes atuais “como é que podemos construir relações com eles?”, questionou., afirmou.Sobre a situação económica do país, Vladimir Putin reconheceu que a inflação continua elevada, devendo atingir mesmo entre os 7,5 e os 8 por cento até ao final do ano, mas para tranquilizar os seus cidadãos russos prometeu que o Banco Central tomará medidas adequadas para a travar.Putin acrescentou que até ao final do ano espera-se que o PIB cresça 3,5 por cento, considerando ser um indicador positivo de que o país recuperou a queda do ano passado., concluiu.

c/ agências