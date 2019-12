Invasão de Alcochete. Secretário técnico do Sporting ficou "completamente petrificado"

Vasco Fernandes, que está a ser ouvido como testemunha na 11ª sessão do julgamento da invasão à academia 'leonina', em 15 de maio de 2018, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, explicou que, entre 20 a 30 elementos, forçaram a porta da entrada no balneário e que "" os jogadores.A testemunha contou que ainda tentou fechar a porta dos vestiários, mas que nesse momento recebeu "": um do jogador Petrovic, que lhe disse "", e um outro de Raul José, treinador adjunto, que lhe "" para não fechar a porta, pois "", referindo-se ao então treinador Jorge Jesus.Nesse momento, o grupo de encapuzados, o qual tinha à sua frente Ricardo Gonçalves, à data diretor de segurança e operações da academia, que os "", entra no balneário.", descreveu a testemunha.Para o secretário técnico do Sporting, o ataque pareceu-lhe "", apesar de ter durado apenas alguns minutos.", acrescentou Vasco Fernandes.A testemunha assumiu perante o coletivo de juízes, presidida por Sílvia Pires, ter sentido pânico.", frisou Vasco Fernandes.Já no final do ataque, o funcionário do Sporting recorda uma frase dita por um dos elementos e repetida por outros dos invasores e o treinador Jorge Jesus com o nariz ensanguentado.", relatou Vasco Fernandes.Nesse momento, explicou, o então treinador do Sporting Jorge Jesus estava no exterior do edifício a falar com Fernando Mendes, antigo líder da claque Juventude Leonina, e com Elton Camará (Aleluia), dois dos 44 arguidos no processo, ambos de cara destapada.", afirmou.

O julgamento prossegue à tarde com as inquirições dos futebolistas Ristovski e Bruno Fernades, através de videoconferência, a partir do Tribunal do Montijo.