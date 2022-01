Invasão do Iraque. Ordens para queimar documento complicam condecoração de Tony Blair

Ao Daily Mail , Powell negou ter dado ordens para que o documento fosse queimado, mas admitiu que pediu a Hoon que destruísse a “minuta” a pedido de Goldsmith.

O assunto tinha sido já abordado em 2015, mas na altura, Tony Blair, antigo primeiro-ministro britânico, descreveu-o como “um disparate”. Agora, Geoff Hoon volta a trazer o assunto à tona através do seu livro de memórias publicado em novembro do ano passado, intitulado “See How They Run”.As instruções terão sido requeridas ao então procurador-geral, Lord Goldsmith, que respondeu com um “parecer jurídico muito longo e detalhado”.”, escreve Hoon no seu livro.reconheceu o antigo ministro da Defesa, sublinhando que, “de qualquer das formas, não estava estritamente autorizado a mostrá-lo ou mesmo a discuti-lo com ele”., acrescentou Hoon.Hoon afirma, no entanto, que ele e o seu secretário desafiaram as ordens e decidiram não queimar o memorando e guardá-lo num cofre no Ministério da Defesa. “Pelo que sei, provavelmente ainda lá está”, afirma.As revelações de Hoon vieram impulsionar a campanha contra a condecoração do antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair devido à sua intervenção na invasão do Iraque em 2003.O promotor da petição, Angus Scott, argumenta que Blair é a pessoa "menos merecedora de uma homenagem pública, particularmente aquela concedida por sua majestade a rainha", devido "aos danos irreparáveis que causou à Constituição do Reino Unido e às fundações da sociedade".Scott acusa o antigo líder do Partido Trabalhista de ter sido "pessoalmente responsável pela morte de inúmeras vítimas civis e militares inocentes em diversos conflitos" e, portanto, deve ser processado por "crimes de guerra".

No entanto, a secretária de Estado responsável pela vacinação contra a covid-19, Maggie Throup, defendeu que Blair "fez muitas coisas boas" durante o seu mandato, enquanto o atual líder Trabalhista, Keir Starmer, defendeu que Blair "ganhou" o reconhecimento, salientando o facto de ter sido um primeiro-ministro “muito bem-sucedido” e que fez “uma grande diferença na vida de milhões de pessoas neste país”.