Invasão marca passo. Ucrânia diz ter contra-ataque em preparação

Moscovo admite que o apoio do ocidente à Ucrânia está a atrasar a operação militar russa. O governo de Kiev diz que aguarda mais ajuda militar para dar início a um contra-ataque. Nas frentes de batalha a Ucrânia garante que recuperou o controlo da várias localidades no Sul do país.