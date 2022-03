Invasão russa. Conselho de Segurança discute crise humanitária na Ucrânia

Fonte diplomática, citada pela agência EFE, indicou que a reunião desta segunda-feira vai contar com a participação do subsecretário-geral das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, além da diretora executiva da UNICEF, Cathy Russel.

O Conselho de Segurança tem sido palco de uma intensa atividade diplomática - num primeiro momento, por causa da concentração de tropas russas sobre as linhas de fronteira da Ucrânia; depois, devido à concretização da ofensiva russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

No final da semana passada, os embaixadores da Rússia e da Ucrânia trocaram acusações perante o Conselho de Segurança.

"Pausa nos combates"

, tendo em vista permitir a retirada de civis de cidades ucranianas cercadas pelas tropas russas. António Guterres voltou a colocar a ênfase na abertura de corredores humanitários.Os planos para a retirada da população civil de Mariupol, cidade do sudeste da Ucrânia sitiada pelas forças da Rússia, foram adiados pela segunda vez.

De acordo com as autoridades de Kiev, a ofensiva russa já provocou mais de dois mil mortos entre a população civil.

Plano de “seis pontos”

Numa outra frente diplomática, o primeiro-ministro britânico avista-se também esta segunda-feira, em Londres, com os homólogos canadiano, Justin Trudeau, e holandês, Mark Rutte. O objetivo é discutir um plano de ação internacional para pôr termo à invasão da Ucrânia.O plano de “seis pontos”, apresentado no domingo por Boris Johnson, prevê a mobilização de uma coligação humanitária internacional, o apoio à defesa da Ucrânia e a maximização da pressão económica em torno de Moscovo.





O plano pretende ainda impedir a normalização da ação da Rússia na Ucrânia, prosseguir a via diplomática para uma reversão da escalada do conflito e pôr em marcha “uma campanha rápida” de reforço da segurança euro-atlântica.



Boris Johnson vai prosseguir na terça-feira os contactos: terá um encontro, igualmente em Londres, com os dirigentes do grupo de Visegrado, formado por Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia.



