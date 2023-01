Invasões em Brasília. "Bolsonarismo institucional demarcou-se"

Num olhar ao rescaldo das invasões das sedes da Presidência, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, Filipe Vasconcelos Romão anteviu que os deputados não deverão colocar entraves ao decreto de Lula da Silva que impõe o controlo do seu Governo sobre a segurança do Distrito Federal.